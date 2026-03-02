TRANSPORTE

Taxiponiente cumple su 20 aniversiario siendo cada vez más accesible y tecnificada

La asociación cuenta con una flota de 83 vehículos en Roquetas, Vícar, La Mojonera, El Ejido y Adra.

También le dan servicio telefónico a taxis del Levante Almeriense y Motril.

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

Taxiponiente cumple 20 años.

Creada el 23 de marzo de 2006, en las dos décadas que han transcurrido desde entonces, la asociación ha intentado adaptarse a las necesidades de los profesionales y las demandas de los usuarios.

En la actualidad, el 10% de sus automóviles son ya adaptados y accesibles para personas con discapacidad y ancianos.

En breve van poner en funcionamiento un número de whatsapp para contratar un servicio e incluso poder abonar los importes de los desplazamientos a través de la aplicación.

Otra de las novedades que llega con este cumpleaños es el cambio de ubicación de su sede a la calle Manuel Machado, en Roquetas de mar.

Taxiponiente está presidida por José Martos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer