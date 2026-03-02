Taxiponiente cumple su 20 aniversiario siendo cada vez más accesible y tecnificada

Taxiponiente cumple 20 años.

Creada el 23 de marzo de 2006, en las dos décadas que han transcurrido desde entonces, la asociación ha intentado adaptarse a las necesidades de los profesionales y las demandas de los usuarios.

En la actualidad, el 10% de sus automóviles son ya adaptados y accesibles para personas con discapacidad y ancianos.

En breve van poner en funcionamiento un número de whatsapp para contratar un servicio e incluso poder abonar los importes de los desplazamientos a través de la aplicación.

Otra de las novedades que llega con este cumpleaños es el cambio de ubicación de su sede a la calle Manuel Machado, en Roquetas de mar.

Taxiponiente está presidida por José Martos.