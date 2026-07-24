La Cía 'Los Taps', desde el "Urgelywood" madrileño a Roquetas de mar el viernes 24 de julio

La lucha de egos entre un mago y su partenaire despliega el espectáculo 'Bam bam' lleno de risas

Juanjo Barón y Mariyó Contreras forman la pareja artística 'Los Taps' (Cía La Taponera en el programa de A pie de de calle) que este viernes 24 de julio actúan a las 21,30 h en la Urba de Roquetas junto al gorila.

Con sólo tres palabras y muchos gags conquistarán a las familias asistentes comenzando por los papás.

Un montaje multipremiado que se encuentra en plena gira.

Magia, circo, clown, mímica en un montaje de pequeño formato que atrapa desde el minuto cero.

La compañía tiene su sede estable en Madrid, barrio de Carabanchel, en una zona a la que han empezado a bautizar como 'Urgelywood' por la cantidad de propuestas y artistas que se están asentando en locales de esas calles.

https://apiedecalle.org/