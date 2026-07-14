La talla de la Virgen del Carmen de Jesús de Perceval presidirá los cultos en la Catedral por el 125 Aniversario de la Armada

La Armada recupera la talla de la Virgen del Carmen de Jesús de Perceval para los actos con motivo del 16 de julio

El Comandante Naval de Almería, Ángel Gamboa, se muestra muy satisfecho porque esa devoción mariana carmelita se haya extendido también a la

A lo largo de los años, la advocación carmelitana fue desplazando a otras vinculadas ancestralmente a la mar y a la costa.

Por tercera vez consecutiva, será el pesquero Pérez Segura quien procesione a la nueva imagen de la Virgen del Carmen por la Bahía de Almería.

Posteriomente, homenaje a los caídos y lanzamiento de corona de flores a la mar.

La misa catedralicia se transmitirá el día 16 por la mañana en directo a través del canal de youtube de la Comandancia Naval.