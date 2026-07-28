Siloé y Miss Caffeina, cabezas de cartel del nuevo festival 'Almanzora Sound'

La Diputación Provincial de Almería ha presentado ' el cartel de 'Almanzora Sound', un nuevo festival que se celebrará el próximo otoño y que aspira a consolidarse en la agenda cultural de la provincia. En el acto han participado la vicepresidenta de la institución, Almudena Morales, y la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, quienes han detallado una propuesta que combina música, gastronomía, patrimonio y turismo de interior.

La cita tendrá lugar el viernes 9 de octubre en la Plaza Mayor de Albox, un enclave histórico que servirá de escenario para esta primera edición. El evento se plantea como una experiencia cultural completa, con una oferta gastronómica basada en food trucks y más de seis horas de música en directo.

Siloé, Miss Caffeina, Los Bigardos y el DJ Jonathan Castillo componen el cartel de esta primera edición.

Durante la presentación, Almudena Morales ha subrayado el respaldo de la Diputación a iniciativas culturales de este tipo y ha puesto en valor la trayectoria de Albox en este ámbito, con eventos consolidados como el Festival de Primavera o el Rock Albox.

Por su parte, la alcaldesa de Albox ha incidido en el objetivo de dinamizar la vida cultural y social del municipio y de la comarca del Almanzora a través de este festival, que se celebrará en un espacio emblemático del casco urbano. Alfonso ha resaltado también el atractivo del cartel, encabezado por Siloé, y la vocación integradora de una cita que aúna música, gastronomía y turismo.

El promotor del evento, Diego Bravo, ha señalado que Almanzora Sound nace con la intención de tener continuidad en el tiempo. Asimismo, ha destacado el carácter diferencial de su ubicación en pleno centro urbano y su integración en el patrimonio arquitectónico de Albox, frente a los formatos habituales en recintos convencionales.