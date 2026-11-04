SienteLaPlaza + Music despide 2026 con más de 85.000 espectadores en Almería

La promotora SienteLaPlaza + Music cierra su temporada 2026 con un balance positivo tras reunir a más de 85.000 espectadores en los 12 espectáculos celebrados a lo largo del año en las Plazas de Toros de Almería y Roquetas de Mar. Una programación que ha contado con artistas nacionales e internacionales de primer nivel y que ha consolidado este recinto como uno de los principales escenarios musicales de la capital.

Por el escenario almeriense han pasado nombres como Lola Índigo, Chayanne, Antonio Orozco, Carlos Rivera, Mónica Naranjo, Raphael, Miguel Poveda, Niña Pastori, Loquillo o Sergio Dalma, entre otros. Una oferta variada que ha abarcado desde el pop y el rock hasta el flamenco y la música latina, además de incorporar propuestas de humor como la de Aguilera y Mení.

Pero el impacto de esta programación no se ha limitado al ámbito cultural. La organización de los conciertos ha supuesto también la contratación de profesionales de distintos sectores, desde técnicos de sonido e iluminación hasta personal de seguridad, montaje, producción y hostelería, además de contar con la colaboración de empresas y proveedores de la provincia.

La llegada de miles de asistentes ha repercutido igualmente en otros negocios de la ciudad, especialmente en bares, restaurantes, hoteles, comercios y servicios de transporte. Una actividad que contribuye a dinamizar la economía local y a generar nuevas oportunidades laborales.

Desde SienteLaPlaza + Music destacan también el papel de estos acontecimientos a la hora de atraer visitantes de otros puntos de la provincia y del país, reforzando la imagen de Almería como destino cultural y turístico con capacidad para acoger grandes giras y espectáculos.

La promotora ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, así como el respaldo de patrocinadores, empresas y profesionales que han hecho posible esta temporada.

Con la vista puesta en 2027, SienteLaPlaza + Music prevé continuar acercando grandes nombres de la música a la capital almeriense y apostando por los conciertos como una herramienta de dinamización cultural, turística y económica.