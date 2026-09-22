Salvador Hernández se queda solo al frente del Gobierno de Carboneras y asume todas las competencias

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández , asumirá directamente todas las competencias municipales después de quedarse como único integrante del equipo de gobierno.

La decisión llega tras el cese de la última edil que permanecía junto al regidor, Ángeles Carrillo, concejala no adscrita y exmiembro del PP, cuyo "reiterado posicionamiento en contra de la acción de gobierno" ha motivado la remodelación.

A esta situación se suma la renuncia de otros cuatro concejales del PP a formar parte de la Junta de Gobierno Local, anunciada el pasado mes de julio.

El nuevo organigrama municipal, aprobado mediante tres decretos de Alcaldía, será dado a conocer en el pleno ordinario del próximo 24 de septiembre. Ese mismo día se celebrará además un pleno extraordinario solicitado por Carrillo, el exalcalde y edil no adscrito Felipe Cayuela, el exalcalde socialista José Luis Amérigo y otros dos concejales vinculados al PSOE para "analizar la situación del Ayuntamiento".

Con la nueva organización, Hernández revoca todas las delegaciones de competencias que hasta ahora tenían los cinco concejales y asume directamente las atribuciones municipales.

También quedan sin efecto las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, después de que los concejales del PP renunciaran a sus cargos en este órgano y como tenientes de alcalde. En la práctica, esto supone la desaparición de la Junta de Gobierno Local.

El alcalde recupera así todas las atribuciones originarias, incluidas las relacionadas con la contratación administrativa.

Hernández llegó a la Alcaldía tras una moción de censura al PP apoyada por el PSOE. Ese acuerdo se rompió meses después, aunque el regidor logró mantenerse en el cargo mediante un pacto de gobierno con el PP suscrito a finales de 2024.

El Ayuntamiento justifica la nueva reestructuración en la renuncia de los concejales populares a continuar en el Gobierno local y en la situación generada tras la salida de Carrillo del grupo del PP.