El sabor que más sabe en 'El Palmer Beach Club'

'El Palmer Beach Club' propone una simbiosis de gastronomía, paisaje y ambiente mediterráneo.

Abierto desde el 27 de mayo por segunda temporada, el restaurante situado en El Cañarete junto al Hotel 'El Mirador del Cabo', sumerge a los visitantes en una experiencia sensorial.

Una conquista de huéspedes y visitantes que comienza combinando paladar y entorno.

Con una espectacular carta de arroces y un cuidado servicio de desayuno, comida y cena.

Especialidades como el arroz del Senyoret con gamba roja y corvina o el arroz meloso de costilla ibérica y pulpo.

Apetitoso repertorio que se completa con una selección de entrantes, opciones frescas, platos de lonja y brasa, hamburguesas gourmet y postres caseros pensados para todos los gustos.

'El Palmer Beach Club' también es una invitación a la diversión gracias a su zona de piscina, que puede disfrutarse como complemento a la visita al restaurante o de forma independiente.

La reapertura de este verano va encaminada a una evolución del proyecto que Senator Hotels & Resorts tiene previsto materializar en 2027, realizando una reforma integral del espacio para transformarlo bajo el concepto Attitude, una maridaje que combinará gastronomía y ocio con el objetivo de convertir 'El Palmer Beach Club' en uno de los espacios de referencia de la costa de Almería.