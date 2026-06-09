ESPACIO DE TURISMO

Lubrín hace de sus minas un tesoro

Al 'Centro Geominero' se añaden un vídeo histórico, rutas gastromineras y visitas a unas galerías luminiscentes

Onda Cero Almería

Almería |

La Geoda de Pulpí ha marcado el camino para transformar el pasado minero de la provincia de Almería en una veta turística que están sabiendo aprovechar numerosos pueblos.

Lubrín es uno de ellos con el Centro Geominero, las rutas gastromineras, visitas a las galerías y video divulgativos.

Además, Rutas turísticas marítimas desde Almería capital; Visita guiada a la desembocadura del río Almanzora; Presentación de 'Expláyate' en Pulpí; Torneo Alps de Andalucía en el Club de Golf Playa Serena de Roquetas;...

De lunes a viernes a las 12,50 h, el turismo que abraza con Pepe Ballesteros

https://www.youtube.com/watch?v=h1ooOGl0TJU

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