La XIV Ruta Gastronómica «Destapa Los Vélez», organizada por la Asociación Empresarial de Los Vélez, ADESOVÉLEZ, llega este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre, a María, último municipio de esta edición, tras su paso por Vélez Blanco, Chirivel y Vélez Rubio. Durante estos tres días, los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán sus propuestas gastronómicas, con tapas y otras elaboraciones que permitirán a vecinos y visitantes disfrutar de la cocina tradicional y de la variedad de productos de la comarca.

Esta edición ha vuelto a apostar por dar mayor protagonismo a los productores de Los Vélez vinculados a la marca Sabores Almería, promoviendo el conocimiento y consumo de los productos locales a través de los bares y restaurantes participantes.

La ruta cuenta también con un componente participativo. A través de la aplicación RUTAPPA, los visitantes pueden consultar las propuestas gastronómicas, registrar sus visitas a los establecimientos y participar en los premios previstos por la organización. Además, los reconocidos chefs Juan Moreno y Tony García serán los encargados de valorar las mejores elaboraciones gastronómicas presentadas por los establecimientos participantes.

Con catorce ediciones, «Destapa Los Vélez» se ha consolidado como una cita de promoción gastronómica y dinamización económica y turística de la comarca, que contribuye a dar visibilidad a sus establecimientos hosteleros y a fomentar las visitas a los cuatro municipios. Desde ADESOVÉLEZ se anima a vecinos y visitantes a aprovechar este último fin de semana para acercarse a María, disfrutar de las propuestas gastronómicas de sus establecimientos y descubrir los atractivos de este municipio de Los Vélez.