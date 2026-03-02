ESPACIO DE TURISMO

Restaurante Juan Moreno, cocina de gastroautor para radio gastrofónica

Hablamos con José Antonio Moreno sobre el estrés de los restauradores, la experimentación, la promoción, la reinvención,...para estar 'on' en el sector de la hostelería

El Restaurante Juan Moreno, de Vera, acogerá un nuevo programa 'Más de Uno Provincia de Almería' el jueves 5 de marzo.

Alcaldes del Levante Almeriense se sentarán a la mesa para disfrutar de las viandas preparadas por el chef José Antonio Moreno y todo su equipo.

Entre pregunta y pregunta se generará una tertulia sobre el arte del buen comer y el mejor gobernar.

Además, Clausura en Vera del foro 'Andaluzas que Lideran a tu Lado: Mujeres almerienses referentes en Turismo, Educación y Cultura', 17 chefs de la provincia pelearán porque su tapa sea la elegida para representar a Almería en elCampeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España que se disputará en Madrid Fusión 2027.

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros no llegará a su hora, pero tampoco tarde.

