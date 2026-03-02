Restaurante Juan Moreno, cocina de gastroautor para radio gastrofónica

El Restaurante Juan Moreno, de Vera, acogerá un nuevo programa 'Más de Uno Provincia de Almería' el jueves 5 de marzo.

Alcaldes del Levante Almeriense se sentarán a la mesa para disfrutar de las viandas preparadas por el chef José Antonio Moreno y todo su equipo.

Entre pregunta y pregunta se generará una tertulia sobre el arte del buen comer y el mejor gobernar.

Además, Clausura en Vera del foro 'Andaluzas que Lideran a tu Lado: Mujeres almerienses referentes en Turismo, Educación y Cultura', 17 chefs de la provincia pelearán porque su tapa sea la elegida para representar a Almería en elCampeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España que se disputará en Madrid Fusión 2027.

