Restablecido el tráfico en la Avenida del Mediterráneo tras un nuevo avance en las obras del soterramiento

La reapertura del tramo entre la rotonda del Pabellón Rafael Florido y la Avenida de Montserrat permite recuperar la conexión con Calzada de Castro y mejora la movilidad rodada y peatonal en la zona

Almería

Almería

Restablecido el tráfico en la Avenida del Mediterráneo tras un nuevo avance en las obras del soterramiento
Restablecido el tráfico en la Avenida del Mediterráneo tras un nuevo avance en las obras del soterramiento

El Ayuntamiento de Almería informa que desde hoy, martes 23 de diciembre, queda restablecido el tráfico rodado y peatonal en la Avda del Mediterráneo, en el tramo que discurre entre la rotonda del Pabellón Rafael Florido, en su confluencia con Carrera Doctoral y Avda. Padre Méndez, hasta Avenida de Montserrat.

Este hito, en el desarrollo de las obras del soterramiento, permite además conectar la calle Calzada de Castro con la Avenida del Mediterráneo, conexión que ha permanecido cortada con el inicio de las obras de demolición del antiguo puente.

La apertura al tráfico de este punto se realiza después de habilitar pasos peatonales y semáforos, y una vez han finalizado los trabajos de asfaltado y señalización. A la par, continúan los trabajos de construcción de la glorieta que dará continuidad al resto de la Avenida del Mediterráneo y conectará a su vez con Carretera Sierra Alhamilla.

