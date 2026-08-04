La reserva zoológica de MiniHollywood Oasys libera 5 carracas europeas adultas cuidadas desde pollitos

Tercera suelta de carracas europeas criadas en cautividad en la reserva zoológica del Parque Temático del Desierto de Tabernas

Un año más, cinco ejemplares de carraca europea, una de las aves más llamativas de nuestro entorno y cuya supervivencia está amenazada en España, han vuelto a la naturaleza gracias al proyecto de conservación que desarrolla MiniHollywood Oasys junto a la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería.

La suelta tuvo lugar con éxito el martes 28 de julio en las inmediaciones de MiniHollywood Oasys, en el campo de Tabernas, uno de los lugares más importantes de Europa para esta especie. La jornada contó con la participación de empresas como de Campos de Uleila, Oro del Desierto, Vellsam, Aquila Capital Investment Gesellschaft. Así como la presencia de la teniente de alcalde de Uleila del Campo, M.ª Rosa López Peña, la ONG SOS Remontando el Vuelo, propietarios de fincas colaboradoras como Rafael Reche, y el gerente y el equipo de divulgación de la EEZA-CSIC.

Aunque pasa desapercibida para muchas personas, la carraca europea (Coracias garrulus) es una de las aves más reconocibles por sus tonos azules y turquesas. Se trata de una especie que está desapareciendo debido al cambio en el uso del suelo impulsado por las políticas agrícolas, por el desarrollo de infraestructuras energéticas en áreas clave y por el cambio climático.

Por eso, este proyecto recupera pollos moribundos que, por diferentes circunstancias, no podrían sobrevivir en libertad. Tras ser cuidados en las instalaciones de MiniHollywood Oasys, los ejemplares se liberan en el momento adecuado para que puedan unirse a otros jóvenes de su especie y comenzar su viaje migratorio hacia África.

Esta es la tercera edición de una iniciativa que ya ha permitido devolver a la naturaleza 37 ejemplares: se soltaron 19 en 2024 y 13 ejemplares en 2025.

A las cinco aves liberadas este verano se sumarán otras tres en las próximas semanas. Además de contribuir a la conservación de la especie, el proyecto permite seguir investigando para mejorar su protección en el futuro.

Con iniciativas como esta, MiniHollywood Oasys refuerza su compromiso con la conservación de la biodiversidad y demuestra que el trabajo conjunto entre instituciones, empresas y divulgadores científicos puede marcar la diferencia en la protección de especies amenazadas.