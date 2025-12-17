Rescatan a una mujer semiinconsciente con quemaduras en el incendio de una vivienda en Huércal-Overa

Los Bomberos del Levante han rescatado este miércoles por la tarde a una mujer que se encontraba semiinconsciente y con quemaduras tras el incendio de una vivienda en Huércal-Overa (Almería). La víctima había quedado atrapada bajo una estantería de madera en el interior del inmueble afectado por las llamas.

El aviso se produjo minutos después de las 16:00 horas a través del servicio de emergencias 112, que alertó de un incendio en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas situado en la calle Pedro Mena Mula. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de Bomberos de Huércal-Overa, del parque de Albox y el sargento del parque de Turre.

A su llegada, los bomberos encontraron a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que no podían acceder al interior del edificio debido a la elevada carga térmica acumulada en el pasillo. Tras desplegar la instalación de agua, los efectivos antiincendios accedieron a la vivienda para sofocar el fuego y revisar las estancias.

Durante las labores de extinción, los bomberos detectaron un ruido de fondo que, tras detener momentáneamente la intervención, identificaron como una voz humana. Fue entonces cuando localizaron a la mujer en el suelo, atrapada bajo una estantería, a la que colocaron una capucha de rescate para facilitarle la respiración antes de proceder a su evacuación.

La mujer presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo y diversas quemaduras, por lo que recibió oxígeno y primeros auxilios en el exterior del edificio hasta la llegada de los servicios sanitarios del Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos ventilaron las zonas comunes del edificio para permitir el regreso del resto de vecinos, sin que se hayan registrado más heridos. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.