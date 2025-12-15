CULTURA

Lola Índigo actuará en la Plaza de Toros de Almería en 2026

Es la última confirmación de Siente la Plaza. La gran cita será el 6 de junio a partir de las 22.00 horas

Carlos Rivera actuará en la Plaza de Toros de Almería en 2026

Onda Cero Almería

Almería |

ONDA CERO ALMERIA
Lola Índigo actuará en la Plaza de Toros de Almería en 2026 | Siente La Plaza

"La dueña del flow, la maestra del baile, la Reina de Granada"... ¡LOLA ÍNDIGO llega al escenario! de Siente la Plaza¡¡¡. Así anunciaba la propia organización, una nueva incorporación través de sus redes sociales.

La cantante y bailarina española se suma al cartel de conciertos de Almería junto a Chayanne, Antonio Orozco y Carlos Rivera. Tras el éxito de su gira la artista actuará el 6 de junio en la Plaza de Toros de Almería. Según la organización, "después de arrasar con la era de 'El Dragón' nos ha demostrado que no hay límites para su arte". Al mismo tiempo, nos anima para prepararnos para "un show donde la coreografía es tan explosiva como sus letras. Va a ser una noche de baile, fuego y pura magia".

📍6 JUNIO, 22:00h. Plaza de Toros de Almería

🎟️ ENTRADAS EN SIENTELAPLAZA.COM

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer