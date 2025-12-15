Lola Índigo actuará en la Plaza de Toros de Almería en 2026

"La dueña del flow, la maestra del baile, la Reina de Granada"... ¡LOLA ÍNDIGO llega al escenario! de Siente la Plaza¡¡¡. Así anunciaba la propia organización, una nueva incorporación través de sus redes sociales.

La cantante y bailarina española se suma al cartel de conciertos de Almería junto a Chayanne, Antonio Orozco y Carlos Rivera. Tras el éxito de su gira la artista actuará el 6 de junio en la Plaza de Toros de Almería. Según la organización, "después de arrasar con la era de 'El Dragón' nos ha demostrado que no hay límites para su arte". Al mismo tiempo, nos anima para prepararnos para "un show donde la coreografía es tan explosiva como sus letras. Va a ser una noche de baile, fuego y pura magia".

📍6 JUNIO, 22:00h. Plaza de Toros de Almería

🎟️ ENTRADAS EN SIENTELAPLAZA.COM