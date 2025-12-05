Encuentran armas de guerra en Roquetas a uno de los detenidos por el doble crimen de Lorca (Murcia)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta participación en el homicidio de dos personas en la localidad de Lorca (Región de Murcia), en el marco de la operación 'Mango 25'.

Los hechos se remontan al pasado 7 de octubre, cuando en apenas una hora de diferencia se hallaron dos cuerpos sin vida con evidentes signos de violencia, heridas de arma de fuego. Uno se encontraba en las inmediaciones de una finca de Lorca y el otro en un vehículo detenido en la carretera RM-322, a la altura de la pedanía lorquina de Ramonete.

Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, que verificaron los avisos recibidos. Poco después, ante la gravedad de los hechos, se movilizó un amplio despliegue de especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la investigación. Los primeros pasos de la operación se llevaron a cabo in situ, donde los especialistas del Laboratorio de Criminalística y del Equipo Territorial de Policía Judicial de Águilas, coordinados con los agentes del Área de Delitos Contra las Personas, efectuaron sendas exhaustivas inspecciones técnico-oculares con la finalidad de hallar todos los indicios posibles. Unas semanas después, tras analizar todos los indicios obtenidos, los investigadores ya seguían la pista a tres personas con un dilatado historial delictivo por su posible autoría del doble homicidio.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación, en la que han participado más de medio centenar de efectivos, entre ellos los integrantes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), dada la peligrosidad de los sospechosos.

Detenciones en Roquetas, Lorca y Murcia

En la madrugada del pasado miércoles, 3 de diciembre, se puso en marcha esta fase de explotación, en la que se efectuaron de forma simultánea tres actuaciones. Se practicó la entrada y el registro de un domicilio en Roquetas de Mar (Almería), en el que residía el principal sospechoso, a la vez que se detenía a los otros dos sospechosos en Lorca y Murcia. A estos tres detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de homicidio doloso y tenencia ilícita de armas. A uno de ellos, además, los delitos de falsificación de placas de matrícula y sustracción de vehículo. En el registro efectuado en el domicilio almeriense, los guardias civiles también hallaron en la vivienda a otras dos personas, que no tienen relación con los hechos investigados, pero también han sido detenidos como presuntos autores de delito de tenencia ilícita de armas, ya que en el domicilio se han hallado varias armas de fuego y munición para estas.

Los investigadores, con el apoyo de canes del Servicio Cinológico de la Guardia Civil adiestrados en la búsqueda de armas de fuego, han hallado en el domicilio de Roquetas de Mar una pistola de calibre 9 mm y dos subfusiles de los calibres 9 mm y 7,62 mm, así como variada munición.