Investigan la muerte violenta de un niño de 4 años en Garrucha: detenidos la madre y su pareja

La Guardia Civil ha detenido a la madre de un niño de cuatro años y a su actual pareja por su presunta implicación en la muerte violenta del menor, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que ambos se encuentran arrestados mientras los agentes tratan de esclarecer su grado de participación en los hechos.

El hallazgo del cuerpo se produjo sobre las 23:30 horas, en una zona de playa situada en el límite entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera. Minutos antes se había activado un aviso por la desaparición del menor, tras la denuncia del padre, lo que movilizó un amplio dispositivo formado por Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

La madre del niño, de 21 años de edad, residía actualmente en otro municipio del Levante almeriense, aunque continuaba empadronada en Garrucha.

La investigación continúa bajo secreto de sumario y queda pendiente el resultado de la autopsia, que deberá determinar la causa exacta de la muerte y confirmar las circunstancias del crimen.