El detenido tras la muerte del niño de Garrucha tenía una orden de alejamiento de la madre

El hombre detenido en relación a la muerte violenta de un menor de cuatro años de edad en Garrucha tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, de 21 años de edad, también detenida, de la que era su pareja sentimental.

La Guardia Civil detuvo a la madre del niño y al hombre después de localizar el cuerpo en una playa de Garrucha, en el límite con el término municipal de Mojácar, frente a una gasolinera, durante la noche de este miércoles, en torno a las 23,30 horas.

Previamente a la localización del cuerpo, el padre biológico del menor había denunciado su desaparición.

La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. La madre, aunque vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en el municipio de Vera, según ha confirmado en declaraciones a Onda Cero el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora.

Del mismo modo, Zamora ha trasladado que la madre del menor está embarazada.

El Ayuntamiento de Garrucha, por su parte, ha declarado este jueves día de luto oficial en la localidad por la muerte violenta del pequeño y ha convocado un minuto de silencio.