Vélez Rubio, a la luz de sus tradiciones

Previamente al encendido del día 4, a las 17,30 h actividades infantiles, con magia, palomitas y algodón de azúcar gratis; después zambomba flamenca.
Así comienza el tiempo de disfrute hasta Reyes, con Itinerario Urbano de Belenes, 40º Encuentro de Cuadrillas Comarca de Los Vélez los días 13 y 14 en el Teatro Óvalo. También cuadrillas pidiendo el aguinaldo por las calles, y musicalizando las misas del 25 de diciembre y 1 de enero. Mercado navideño el 14, Certamen de Villancicos el 20, Conciertos de Navidad 26 y 27, Alcaldes Inocentes el 28, Nochevieja infantil el 31 a mediodia, Cabalgata de Reyes....
VÉLEZ RUBIO SUENA A NAVIDAD
Del 5 de diciembre al 6 de enero:
5 dic – Actividad infantil + Encendido de luces + Zambomba flamenca
7 dic – Teatro gratuito + Día de la Bici
13-14 dic – Encuentro de Cuadrillas + Mercado Navideño + Cabalgata de la Ilusión
20 dic – Magia con Patri Zenner + Certamen de Villancicos
26-27 dic – Conciertos de Navidad
28 dic – Pasacalles Día de los Inocentes
29 dic – Musical infantil “Santa Flow”
31 dic – Fiesta de Nochevieja Infantil
2-3 ene – Cartero Real + Peketube Fest
5 ene – Cabalgata de Reyes
Además: cuadrillas, talleres, torneo 3x3, bingo solidario e Itinerario de Belenes durante todas las fiestas.