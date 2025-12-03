Vélez Rubio, a la luz de sus tradiciones

Previamente al encendido del día 4, a las 17,30 h actividades infantiles, con magia, palomitas y algodón de azúcar gratis; después zambomba flamenca.

Así comienza el tiempo de disfrute hasta Reyes, con Itinerario Urbano de Belenes, 40º Encuentro de Cuadrillas Comarca de Los Vélez los días 13 y 14 en el Teatro Óvalo. También cuadrillas pidiendo el aguinaldo por las calles, y musicalizando las misas del 25 de diciembre y 1 de enero. Mercado navideño el 14, Certamen de Villancicos el 20, Conciertos de Navidad 26 y 27, Alcaldes Inocentes el 28, Nochevieja infantil el 31 a mediodia, Cabalgata de Reyes....

VÉLEZ RUBIO SUENA A NAVIDAD

Del 5 de diciembre al 6 de enero:

5 dic – Actividad infantil + Encendido de luces + Zambomba flamenca

7 dic – Teatro gratuito + Día de la Bici

13-14 dic – Encuentro de Cuadrillas + Mercado Navideño + Cabalgata de la Ilusión

20 dic – Magia con Patri Zenner + Certamen de Villancicos

26-27 dic – Conciertos de Navidad

28 dic – Pasacalles Día de los Inocentes

29 dic – Musical infantil “Santa Flow”

31 dic – Fiesta de Nochevieja Infantil

2-3 ene – Cartero Real + Peketube Fest

5 ene – Cabalgata de Reyes

Además: cuadrillas, talleres, torneo 3x3, bingo solidario e Itinerario de Belenes durante todas las fiestas.