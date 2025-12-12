Carlos Rivera actuará en la Plaza de Toros de Almería en 2026

El artista Carlos Rivera actuará en la Plaza de Toros de Almería el próximo 18 de julio en el marco de su gira '¡Vida México!', con el que visitará otras 10 ciudades españolas.

El mexicano, considerado como la voz más romántica del panorama internacional, vuelve a visitar la provincia, esta vez de la mano de Siente La Plaza. La última vez fue en 2021, año en el que sus seguidores vivieron una velada única en el Recinto de Conciertos de la capital.

Carlos Rivera vive uno de los momentos más sólidos de su carrera, encadenando nuevos éxitos en estudio y escenario mientras calienta motores para su próxima gira ‘¡Vida México! Tour’, prevista como su show más personal hasta la fecha.

Su regreso a los grandes recintos confirma el tirón internacional que mantiene tras celebrar sus 20 años sobre los escenarios en 2025.​

‘¡Vida México! Tour’ está concebida como una gira muy personal, en la que Rivera pretende llevar un espectáculo centrado en la música y la cultura mexicana a distintos países, con una producción cuidada y fuerte componente visual. El concepto ha llamado la atención incluso por detalles como la incorporación de artesanía tradicional en su imagen promocional, lo que refuerza ese vínculo con las raíces que el propio artista ha destacado.

Últimos éxitos musicales

En los últimos meses, el cantautor mexicano ha reforzado su catálogo con lanzamientos como 'La Mejor Canción', estrenada en junio de 2025 y presentada con videoclip oficial en su canal, consolidándose dentro de sus temas más escuchados en plataformas. A este sencillo se suman piezas recientes como “Almas” o “¿Quién lo hará?”, que han mantenido su presencia constante en listas y 'playlists' dedicadas a los grandes éxitos de Rivera.

Más artistas en la Plaza de Toros de Almería

Carlos Rivera es el segundo artista confirmado por Siente La Plaza para 2026, tras anunciar hace tan solo unos días que el próximo 8 de julio los almerienses podrán disfrutar en directo de Chayanne con su gira 'Bailemos Otra Vez Tour'.