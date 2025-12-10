La pareja de la madre del niño de Garrucha habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte

La pareja sentimental de la madre de Lucas, el niño de cuatro años encontrado sin vida en Garrucha el pasado miércoles, habría sometido al menor a agresiones físicas y abusos que terminaron causando su fallecimiento, según se desprende del auto de ingreso en prisión provisional dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, donde se detalla que el sospechoso habría ejercido violencia de manera recurrente sobre el pequeño con conocimiento de la madre.

El escrito judicial indica que el hombre aprovechaba los momentos en los que quedaba encargado del cuidado del menor para golpearlo y que, en una ocasión, incluso le habría provocado la fractura de un hueso del brazo. También señala que la madre dejaba habitualmente al niño bajo su supervisión. Dichos episodios previos de maltrato ya constaban en un procedimiento anterior que terminó con una orden de alejamiento del investigado respecto al pequeño.

De acuerdo con el auto, el 3 de diciembre, alrededor de las 11:00 horas, la madre salió de casa para preparar comidas en el establecimiento en el que trabajaba y dejó al niño con su pareja. En ese intervalo, el acusado habría iniciado una nueva serie de golpes en el abdomen y otras zonas del cuerpo del menor, así como conductas de índole sexual que habrían dejado rastros biológicos, según el informe policial incorporado al procedimiento.

Las lesiones internas provocaron una hemorragia que desencadenó la muerte del niño, estimada en torno a las 15:30 horas, conforme al examen preliminar de la autopsia, que recoge como causas un shock hipovolémico, un desgarro en el hígado y múltiples traumatismos abdominales de origen homicida.

El auto expone que, alrededor de las 12:00 horas, el investigado habría avisado a la madre de que el niño “no se encontraba bien”, lo que motivó su regreso inmediato al domicilio. Este detalle sugiere que la mujer “incluso podría haber presenciado parte de la agresión”, extremo que el propio acusado señaló al afirmar que ella acudió al lugar “pocas horas antes del fallecimiento” y permaneció allí durante parte del episodio sin intentar impedirlo ni asistir a su hijo.

El documento añade que, a partir de mensajes enviados por la mujer a familiares y conocidos, “se infiere indiciariamente” que podría haber llegado a reconocer una participación presunta en lo sucedido.

Tras la muerte del menor, ambos habrían trasladado el cuerpo hasta un antiguo refugio militar en la costa de Garrucha, en dirección a Mojácar, donde finalmente fue hallado. El juez destaca que la madre acompañó a su pareja mientras este transportaba el cadáver, sin comunicar el paradero del niño ni alertar a los servicios de emergencia.

El auto también resalta que la mujer tenía “indicios de conocimiento previo del maltrato continuado” que el acusado ejercía sobre el menor, según lo manifestado por testigos y por lo que ella misma había declarado ante la Policía y en procesos judiciales anteriores. En uno de ellos, el sospechoso fue condenado a mantener distancia del niño, quedando probado un episodio previo de violencia.

Ante los hechos y las pruebas reunidas, el magistrado ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre, al apreciar riesgo de fuga, posibilidad de manipulación de pruebas y falta de arraigo suficiente, dado que afronta la pena más grave prevista para los delitos investigados.