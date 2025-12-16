Cabalgata de Reyes en Almería 2026: horario, recorrido y calles cortadas

Horario

La Cabalgata de Reyes Magos de Almería se celebrará el lunes 5 de enero de 2026 con distintos actos a lo largo de la jornada. Por la mañana, Sus Majestades realizarán sus tradicionales visitas a una residencia de ancianos y al Hospital Materno-Infantil.

Los actos de la tarde comenzarán a las 17:45 horas, con la salida de los Reyes Magos y su comitiva desde la Catedral de Almería. Tras el saludo institucional en la Plaza de la Constitución, el inicio oficial del desfile tendrá lugar a las 19:00horas desde el Anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca.

Recorrido

El recorrido de la Cabalgata estrenará este año un nuevo itinerario debido a las obras del Paseo de Almería. Desde las 17:45 horas, los Reyes Magos pasarán por Lope de Vega, Jovellanos y Marín hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 19:00 horas, el desfile partirá desde el Anfiteatro de la Rambla, recorriendo la Avenida Federico García Lorca en sentido descendente, para continuar por calle Belén, Canónigo Molina Alonso, José Artés de Arcos, Maestro Padilla, Altamira y Doctor Carracido. Posteriormente, la comitiva regresará por la Avenida Federico García Lorca en sentido ascendente hasta finalizar de nuevo en el anfiteatro.

Cortes de tráfico y afecciones

Con motivo del desarrollo de la Cabalgata, se establecerán cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en todas las calles incluidas en el recorrido y en su entorno desde la tarde del día 5 de enero.

Las principales vías afectadas serán la Catedral y su entorno, Lope de Vega, Jovellanos, Marín, Plaza de la Constitución, así como toda la Avenida Federico García Lorca y las calles Belén, Canónigo Molina Alonso, José Artés de Arcos, Maestro Padilla, Altamira y Doctor Carracido. El Ayuntamiento recomienda evitar la circulación por estas zonas y utilizar itinerarios alternativos.

Recomendaciones de seguridad

El Ayuntamiento de Almería recuerda la importancia de seguir las normas de seguridad durante el desarrollo de la Cabalgata. Se recomienda permanecer siempre detrás de las vallas o elementos de delimitación del recorrido, no invadir la calzada durante el paso del desfile y atender las indicaciones de la Policía Local y de la organización.

Asimismo, se aconseja mantener a los menores bajo vigilancia constante y que lleven visible un número de teléfono de contacto, ya sea en pulseras, etiquetas o adhesivos en la ropa, para facilitar su localización en caso de extravío.