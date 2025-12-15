La borrasca 'Emilia' deja a Cuevas del Almanzora como la más afectada por el temporal en Almería

La borrasca 'Emilia' ha obligado esta mañana a suspender las clases presenciales en el Colegio Público Rural (CPR) Sierra Almagrera de Villaricos, lo que ha afectado a una quincena de alumnos que siguen sus clases de manera telemática, toda vez que este martes se podrán incorporar a las aulas.

En declaraciones a los medios, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, confirmaba que desde la Administración autonómica se realiza un balance de las explotaciones agrícolas para determinar las incidencias que se han podido producir en el campo. De este modo, ha valorado que no se hayan producido daños personales durante el paso de la borrasca, por la que se han activado avisos rojos y naranjas en la zona del Levante almeriense y las comarcas de Los Vélez y Almanzora, más allá del rescate de una pareja que cruzaba con su vehículo una rambla en Huércal-Overa.

También en Cuevas del Almanzora un hombre tuvo que ser rescatado de su vehículo el pasado domingo. Además, ha sido necesario practicar distintas actuaciones de auxilio a conductores en la población de Palomares, en Cuevas del Almanzora, y se han sucedido las llamadas de conductores alertando de las fuertes lluvias que complicaban la circulación en la A-7 y la AL-7107.

PRECIPITACIONES

Las intensas precipitaciones en las zonas del levante y norte de la provincia se han llegado a registrado hasta 200 litros por metro cuadrado, también ha dejado daños materiales en varias vías de paso y han obligado a realizar durante la madrugada desalojos en viviendas de Cuevas del Almanzora durante la madrugada aunque sin daños personales.