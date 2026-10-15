Reabierto el carril de la A-7 en Sorbas tras el vuelco de un camión

El carril izquierdo de la A-7 a su paso por Sorbas (Almería) ha quedado reabierto a primera hora de este jueves tras la retirada del camión que volcó el miércoles en el kilómetro 722 de la autovía.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente obligó a cortar ese carril en sentido Murcia, aunque el derecho permaneció abierto al tráfico.

La incidencia provocó retenciones de hasta tres kilómetros durante la tarde del miércoles. Tras la retirada del vehículo siniestrado, la circulación ha recuperado la normalidad.