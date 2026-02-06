Los pueblos de Cabo de Gata convocan caceroladas para protestar contra los cortes de luz y telefonía

Los pueblos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar llevan semanas soportando numerosos cortes de luz diarios, que en algunos casos, se han prolongado durante muchas horas. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, explican que lo mismo ocurre con la telefonía, unas veces por la falta de energía eléctrica y otras por las deficientes infraestructuras de las compañías telefónicas. Ésta no es una situación infrecuente, sino que, con menos intensidad y frecuencia, viene ocurriendo a lo largo de todo el año, todos los años. La falta de inversiones de las compañías eléctricas y telefónicas en sus infraestructuras es la razón de esta situación que afecta a la totalidad de los pueblos del Parque Natural.

Esta lamentable situación no solo afecta a la comodidad de las personas que habitan los pueblos de Cabo de Gata, sino que supone un grave daño a la economía local, a las personas que trabajan en la zona y que limita de forma muy seria la atención sanitaria y de atención a las emergencias y la comunicación básica en nuestras comunidades. Denuncian que "vivimos totalmente en una situación tercermundista en un entorno natural protegido y con un valor ambiental y turístico incalculable, pero no podemos seguir siendo aislados y desconectados de los servicios básicos esenciales", afirman desde la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos de Cabo de Gata. En este sentido, apuntan que "iniciamos un proceso de movilizaciones ciudadanas para para exigir a las compañías eléctricas y telefónicas, y a las administraciones competentes, mejoras urgentes en la infraestructura energética y de comunicaciones, un plan de acción ante los cortes, y garantías de un suministro estable y continuo para todos los residentes y visitantes", según afirman.

Así las cosas, los vecindarios han convocado caceroladas de protesta en los sitios más céntricos de todos y cada uno de los pueblos, para el domingo día 8 de febrero a las 12:00 h, aunque la coordinadora no descarta la convocatoria de una manifestación unitaria en los próximos días. De igual modo, la coordinadora ha iniciado un proceso de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org, al que se puede acceder a través del siguiente enlance de acceso.