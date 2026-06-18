El PSOE suspende de militancia a los concejales que votaron en contra de anular la licencia del Algarrobico

El PSOE decide suspender de militancia a sus cinco concejales del Ayuntamiento de Carboneras que votaron contra el acuerdo que anulaba la licencia de obras del hotel del Algarrobico y es que la dirección socialista se había comprometido a votar a favor. De este modo, intentará que ese voto a favor salga adelante el próximo lunes. Tal es así que a nivel andaluz, ha instado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras a votar sí al acuerdo necesario para ejecutar la sentencia.

En este sentido, está previsto que a lo largo de la jornada, el PSOE haga pública la suspensión temporal de militancia de todos los miembros socialistas de la corporación que no siguieron las directrices del partido. Así las cosas, no ha sido la única información que ha querido dejar clara a este respecto en una comunicado oficial.

- El PSOE de Andalucía ratifica su firme voluntad de ejecutar la sentencia del TSJA que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel El Algarrobico.

- Al mantener los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras una posición contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A, optando por el aplazamiento del pleno para el próximo lunes, la dirección provincial del PSOE de Almería ha solicitado la suspensión temporal de militancia de todos los miembros del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carboneras, medida que será ejecutada por los órganos federales del partido.

- El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí. Un atentando contra el medioambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional.

-El PSOE-A insta a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras a votar el lunes a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. Apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por cierto que no sólo el PSOE se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Carboneras en las últimas horas. También la Junta de Andalucía espera "que haya una rectificación" por parte de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, de modo que se venga a "cumplir una sentencia" para avanzar hacia la restauración del paraje natural. Eso al menos ha expresado la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, a preguntas de los periodistas en Jaén. Ha insistido en que "todos queremos la devolución de un edificio que nunca debió de existir en esa playa, en ese espacio protegido y creo que debemos de dar la bienvenida, por ejemplo, a la señora Montero que ahora ha decidido que la eliminación y el suspender esa licencia de obra es el paso que hay que dar antes de la expropiación".

Al hilo, la consejera en funciones ha dicho esperar "que haya una rectificación por parte de los concejales del Grupo Municipal Socialista en el próximo pleno" del Ayuntamiento de Carboneras, porque como según ha sentenciado "solo se trata de cumplir una sentencia".