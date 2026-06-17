El PSOE de Carboneras y el exalcalde del PP se alían para retrasar la anulación de la licencia del Algarrobico

El Ayuntamiento de Carboneras ha decidido aplazar la votación prevista para iniciar la revisión de oficio y la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. La iniciativa salió adelante gracias al apoyo del concejal no adscrito y exalcalde Felipe Cayuela, respaldado por los ediles del PSOE y la concejala independiente Ángeles Carrillo.

La propuesta fue aprobada por siete votos frente a cinco, lo que permitió dejar el asunto pendiente para una próxima sesión plenaria. Cayuela defendió la necesidad de retrasar la decisión al considerar que el expediente presenta una elevada complejidad desde el punto de vista jurídico, urbanístico, patrimonial y económico, además de advertir de las posibles responsabilidades económicas que podrían derivarse para el consistorio.

La sesión extraordinaria, que apenas se prolongó durante un cuarto de hora, sirvió para debatir una petición que también recibió el respaldo del grupo socialista. Su portavoz, José Luis Amérigo, sostuvo que la documentación incorporada al expediente no incluye un análisis suficiente sobre las consecuencias económicas que tendría la anulación de la licencia concedida en su día a la promotora del hotel.

Tras la sesión, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, mostró su desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría del pleno, al entender que el consistorio debía haber aprobado ya la revisión de oficio para cumplir las resoluciones judiciales que declararon ilegal el establecimiento.

El regidor señaló que el procedimiento contaba con el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, por lo que, a su juicio, el paso que correspondía era dejar sin efecto la licencia y abordar posteriormente cualquier reclamación económica que pudiera surgir como consecuencia de esa decisión.

Hernández explicó que no esperaba este desenlace, ya que confiaba en sacar adelante la propuesta conforme a las indicaciones marcadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En ese sentido, recordó que el propio acuerdo contemplaba abrir más adelante un procedimiento específico para estudiar las posibles reclamaciones patrimoniales una vez anulada la licencia.

El alcalde insistió en que el pleno no debía pronunciarse todavía sobre una eventual indemnización ni sobre otras cuestiones económicas planteadas por la oposición, lamentando que la iniciativa no prosperara pese al trabajo realizado por el equipo de gobierno.

Asimismo, reconoció la incertidumbre que genera este nuevo escenario respecto al cumplimiento de las resoluciones judiciales y aseguró que el Ayuntamiento seguirá actuando conforme a las instrucciones de los tribunales, dentro de los recursos materiales y humanos de los que dispone el municipio.

En este contexto, Hernández recordó que cada miembro de la corporación municipal debe asumir la responsabilidad de su voto y consideró que corresponde a los concejales que apoyaron el aplazamiento explicar las razones que motivaron su posición.

El pleno tenía previsto aprobar la revisión de la licencia urbanística concedida en enero de 2003 para levantar el hotel, una vez conocido el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, que concluyó que el permiso debía declararse nulo al haberse autorizado sobre terrenos especialmente protegidos dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y en la franja de servidumbre de protección del litoral.

Por su parte, Felipe Cayuela justificó el aplazamiento apoyándose en siete argumentos distintos. Entre ellos destacó la necesidad de estudiar con mayor profundidad el posible impacto económico que podría tener para las arcas municipales la anulación de la licencia, por lo que solicitó la elaboración de nuevos informes jurídicos y económicos antes de que el pleno adopte una decisión definitiva.