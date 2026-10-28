La plantilla de Surbus suspende la manifestación y detiene la huelga para negociar con Alsa

La plantilla de Surbus, empresa concesionaria del transporte urbano de Almería, ha anunciado la suspensión de la manifestación prevista para este miércoles y la interrupción de la huelga durante una jornada para abrir una negociación con Alsa e intentar alcanzar un acuerdo.

La decisión supone cancelar la protesta que iba a comenzar a las 9.30 horas y recorrer el trayecto entre el Anfiteatro de la Rambla y la Plaza de las Velas. Así lo ha confirmado la representación de los trabajadores, que ha comunicado la suspensión de la convocatoria.

Los representantes sindicales han optado por detener temporalmente las movilizaciones con la intención de avanzar en un acuerdo sobre las mejoras salariales reclamadas, el aumento de la contratación de personal y la ampliación de las prestaciones a los usuarios mediante el refuerzo de las líneas de autobús.

El anuncio se produce después de la concentración celebrada el martes frente al Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución, donde los trabajadores reclamaron también una mayor implicación del equipo de gobierno municipal para contribuir a resolver el conflicto laboral.

Tras las protestas, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, instó a la empresa concesionaria a cerrar un acuerdo «cuanto antes». La regidora pidió responsabilidad ante las reivindicaciones de la plantilla y recordó que, tarde o temprano, será el Ayuntamiento quien tenga que financiar las mejoras con dinero público.

Según la representación de los trabajadores, la última propuesta planteada por Surbus para retomar las negociaciones incluía una subida salarial del 3 %, inferior al 3,5 % ofrecido inicialmente, y el refuerzo del servicio mediante la incorporación de tres autobuses a través de la ampliación de sus horarios. La oferta estaba condicionada, además, a que el comité de empresa retirase la demanda presentada para reclamar la equiparación salarial.

Por otra parte, la empresa y los representantes de la plantilla tenían prevista para este miércoles una reunión en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla). El encuentro se produce después de que Alsa presentara una denuncia en la que calificaba la huelga de «ilegal».