El Partido Popular gana en Almería y VOX pasa a ser el segundo partido más votado

El Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta en Andalucía, pero Almería no contribuye al "lío" del que ha hablado durante toda la campaña Juanma Moreno.

En la provincia de Almería se cumplió el guion previsto: los populares mantienen el liderazgo, Vox crece aún más y confirma el 'sorpasso' a la segunda plaza, y el Partido Socialista salva los muebles reteniendo sus tres escaños ante la fragmentación de la izquierda.

DATOS

El Partido Popular gana las elecciones autonómicas en la provincia de Almería y consigue seis escaños, logrando un 42,87% de los votos. Esta cifra supone los mismos escaños que los obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, Vox alcanza por primera vez el segundo puesto en la provincia almeriense y logra tres escaños con un apoyo del 23,21% también el mismo número de parlamentarios que lograron hace casi cuatro años.

El PSOE, tras ser superado por Vox, cae al tercer lugar aunque también consigue tres diputados por Almería, los ya obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, pero con el 21,50% de votos.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, vuelve a quedarse sin diputado por Almería con un respaldo del 3,73%, (inferior al 5% obtenido hace cuatro años), mientras que Adelante Andalucía tampoco logra escaño por la provincia con el 3,09% de los votos (superior al 1,74% alcanzado en 2022).