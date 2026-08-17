La OPE supera los 300.000 pasajeros en Almería, un 2,7% más que el año pasado

La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha cerrado su fase de salida con 301.782 pasajeros y 78.054 vehículos embarcados en el Puerto de Almería entre el 15 de junio y el 15 de agosto. Son casi un 2,7% más de pasajeros que en el mismo periodo de 2025.

Almería se sitúa así como segundo puerto de referencia a nivel nacional, solo por detrás de Algeciras. Durante estos dos meses se han realizado 351 rotaciones de buques, un 2,5% menos que el año anterior.

La mayor parte de los viajeros, el 84%, ha utilizado la conexión Almería-Nador. Otro 12% ha viajado hacia Melilla, mientras que el 4% restante se ha repartido entre los puertos argelinos de Orán y Ghazaouet.

El dispositivo de la OPE ha prestado además 939 asistencias sociales, 858 traducciones y atención sanitaria a 519 viajeros. En el conjunto de la operación, el Puerto de Almería ha concentrado el 18% del tránsito total de pasajeros y vehículos registrado en la fase de salida.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que el operativo se ha desarrollado sin apenas incidencias reseñables, gracias al trabajo coordinado de los distintos cuerpos y servicios implicados.