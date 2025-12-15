Onda Cero Radio Almería celebra 91 años repartiendo 91 regalos por toda la provincia

Onda Cero Radio Almería está de celebración. La emisora cumple 91 años de historia acompañando a los almerienses y quiere compartir este aniversario tan especial con todos sus oyentes coincidiendo, además, con las fechas navideñas. Para ello, el programa ‘Más de Uno Almería’ sale a la calle con una iniciativa muy especial, repartir 91 regalos por distintos puntos de la provincia.

De lunes a viernes, en horario de 12:20 a 13:50 horas, el equipo del programa realizará su emisión en directo desde diferentes municipios, donde se sortearán regalos entre los oyentes y todas las personas que se acerquen a disfrutar del programa en vivo.

La ruta ha comenzado hoy en Roquetas de Mar, concretamente en el espacio Casa Anita, donde ya se han entregado los primeros premios. Mañana el programa se trasladará a Huércal de Almería, desde el Mercado de Abastos; el miércoles será el turno de Vélez-Rubio, en la Plaza de la Encarnación; el jueves estarán en Vícar, también desde su Mercado de Abastos; y el viernes cerrarán la semana en Huércal-Overa.

Pero la celebración no termina ahí. La próxima semana, del 22 al 29 de diciembre (excepto el día 25, Navidad), ‘Más de Uno Almería’ emitirá en directo desde el Mercado Central de Almería, concretamente desde el Restaurante Jamonería Antonio Ortuño, continuando con el reparto de premios y el ambiente festivo.

Los regalos son de todo tipo, cestas de Navidad, entradas para MiniHollywood Oasys, desayunos, comidas y cenas, experiencias y muchas sorpresas más. Escuchar el programa o acercarse a visitarlo puede tener premio.

Toda la información sobre esta celebración está disponible en la web de Onda Cero Almería (www.ondacero.es/emisoras/andalucia/almeria/), en la app de Onda Cero, disponible en App Store y Google Play, o sintonizando el 102.2 FM y el 1.341 de OM.

Onda Cero Radio Almería celebra así 91 años de radio junto a sus oyentes, deseando a todos mucha suerte, feliz aniversario y feliz Navidad.