Onda Cero llevará su programa en directo a El Quinto Toro durante la Feria de Almería

La Feria de Almería volverá a convertir las calles de la capital en punto de encuentro para almerienses y visitantes, y Onda Cero se sumará a la celebración trasladando su programación al corazón de la ciudad. Durante los días de feria, la emisora realizará su programa desde El Quinto Toro, uno de los establecimientos con mayor tradición y arraigo de la capital.

Situado en la calle Juan Leal, el conocido bar de tapas forma parte desde hace décadas del paisaje gastronómico y social de Almería. Su historia se remonta a 1947, cuando Juan Leal Espinar puso en marcha la taberna después de abandonar su aspiración de dedicarse profesionalmente al mundo del toreo. El establecimiento nació precisamente marcado por esa afición taurina y con el paso de los años se convirtió en uno de los grande referentes del tapeo almeriense.

La trayectoria de El Quinto Toro está ligada a la evolución de la propia ciudad. Durante generaciones, quienes acudían al centro para realizar sus compras encontraban en esta taberna una parada habitual para tomar vino y disfrutar de unas tapas. Esta tradición se ha mantenido hasta nuestros días y ha convertido al local en un punto de encuentro para varias generaciones de almerienses.

Su propuesta gastronómica se basa en esa cocina tradicional y casera que caracteriza a buena parte de la cultura del tapeo de Almería. Entre sus especialidades se encuentran las papas a lo pobre con huevo y pimentón, unas de las tapas más reconocibles del establecimiento, además de elaboraciones como el remojón de San Antón, los callos, la asadura al ajillo, las albóndigas o diferentes guisos tradicionales.

El Quinto Toro representa además una de las señas de identidad de la cultura gastronómica almeriense: salir a tapear, compartir una consumición y acompañarla de una elaboración de cocina tradicional. El establecimiento ha sido incluido durante años en los grandes referentes de la gastronomía de la capital y llegó a recibir el Catavino de Oro durante la Capital Española de la Gastronomía Almería 2019.

Su importancia trasciende lo puramente gastronómico. El local mantiene una marcada identidad taurina y flamenca y se ha convertido en un espacio de encuentro en torno a las costumbres y tradiciones de la ciudad. En 2024, coincidiendo con su 75 aniversario, el Ayuntamiento de Almería reconoció precisamente esa trayectoria con el Escudo de Oro de la Ciudad, definiéndolo como un lugar emblemático y tradicional para varias generaciones almerienses.

Ahora, con la llegada de la Feria, El Quinto Toro volverá a convertirse en un punto de encuentro. En esta ocasión, además de sus habituales tapas y de su ambiente característico, acogerá los micrófonos de Onda Cero, desde donde la emisora trasladará a sus oyentes el ambiente de una de las semanas más importantes del calendario almeriense.