‘Dulces recuerdos’, cartel ganador de la Feria de Almería 2026 tras la votación popular

La ciudad de Almería ya tiene cartel anunciador para su Feria 2026. La obra ‘Dulces recuerdos’ ha resultado ganadora del concurso organizado por el Ayuntamiento tras lograr el mayor respaldo en la votación popular, en la que han participado 2.266 personas durante diez días.

El cartel, firmado por el diseñador gráfico, pintor y fotógrafo Rubén Lucas García, ha obtenido el 38,2% de los votos, superando a las propuestas ‘Aires de Feria’ (34,9%) y ‘Siente la Feria’ (26,9%), finalistas del certamen.

El autor, con una amplia trayectoria en el ámbito del diseño y la publicidad, ya fue ganador de este concurso en 2019. En esta ocasión, su obra busca poner en valor el papel de la mujer en la feria y en la sociedad, además de rendir homenaje a los mayores y a la tradición de estas fiestas.

La Feria y Fiestas de Almería 2026, que se celebrarán del 21 al 29 de agosto, contarán así con una imagen representativa que, según su creador, refleja el carácter de una cita “con solera, arte y tradición”.

El proceso de elección ha contado con un total de 44 propuestas, de las que el jurado seleccionó tres finalistas que fueron sometidas a votación a través de la web municipal.