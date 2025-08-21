Feria de Almería 2025: los conciertos y actividades que no te puedes perder el sabado 30

Último día de feria con todos los actos religiosos en honor a la patrona de Almería, la Virgen del Mar. Además concierto de Leiva en el recinto de conciertos, Flamenco y las actividades populares hasta llegar al fin de fiestas con el espectáculo piromusical en el espigón de La Térmica.

Actividades deportivas y culturales:

9:00 h > Diana de gigantes y cabezudos. Casco Histórico

9:30 h > Santa Misa presidida por Fr. José Barrado Barquilla, O.P. Canta el coro de la Hermandad del Rocío de Almería. Santuario de la Virgen del Mar

9:30 h > Exposición SEAT 600. Último tramo del Paseo de Almería.

10:00 h > Exposición Vehículos MINI. Último tramo del Paseo de Almería.

11:00 h > Ofrenda Floral de Almería a su Patrona en el Santuario de la Virgen del Mar. Mantenedora: María Dolores Martín Sáez. Tras ésta el Templo permanecerá abierto

11:00 h > XXXIII Feria de Alfarería ALFARALMERÍA. Avda. Federico García Lorca

11:00 h > IX Concurso de Piezas de Alfarería Tradicional y Cerámica Feria de Almería 2025. Avda. Federico García Lorca

12:00 h > III Encuentro gastronómico "Saborea Almería en feria" + final del concurso de gastronomía para adultos. Plaza de las Velas.

13:00 h >FERIA DEL MEDIODÍA. Ambigús en el Centro de Almería

20:00 h > Santa Misa presidida por el Ilmo. Sr. D. Ignacio López Román. Canta la coral Virgen del Mar. Al finalizar, Solemne Salve e Himno a la Stma. Virgen del Mar. Canta la coral Virgen del Mar. Santuario de la Virgen del Mar

23:59 h > Espectáculo piromusical. Espigón de La Térmica.

Conciertos:

20:00 h > Actuación Escuela de Flamenco Chelo Ruiz. Anfiteatro de La Rambla.

22:00 h > Concierto de LEIVA. Recinto de Conciertos

22:00 h > Actuaciones de grupos musicales. Caseta Municipal en recinto ferial.