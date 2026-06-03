Las obras de asfaltado en la avenida Cabo de Gata provocarán cortes de tráfico y cambios en varias líneas de autobús

Las obras de mejora del firme y la señalización en la avenida Cabo de Gata y la carretera AL-3202 obligarán a realizar cortes de tráfico en uno de los principales accesos entre la ciudad de Almería y Costacabana. Los trabajos comenzarán el 4 de junio y se prolongarán hasta el 17 de junio, afectando al tramo situado entre la rotonda de Vega de Acá y el puente que enlaza con la AL-3202, cerca del Centro de Protección y Adopción Animal.

Las restricciones estarán vigentes de lunes a viernes entre las 7:00 y las 16:00 horas, aunque el primer día las máquinas empezarán a trabajar una hora más tarde para evitar coincidir con el inicio de las pruebas de acceso a la universidad.

El Ayuntamiento y la Diputación han coordinado sus actuaciones para renovar al mismo tiempo el pavimento de este corredor viario y reducir al máximo las molestias. Mientras duren las obras, la carretera permanecerá cerrada durante el horario laboral, recuperando la circulación al finalizar cada jornada. La única excepción serán los trabajos de pintura de marcas viales, previstos entre el 15 y el 17 de junio, cuando no se aplicarán cortes completos.

Durante las obras, los vehículos solo podrán circular en dirección hacia el centro de Almería desde la zona de la Universidad. También se garantizará el paso de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia. En el caso del Centro de Protección y Adopción Animal, entre los días 8 y 12 de junio se deberá acceder por una ruta alternativa junto al río Andarax.

El transporte urbano también sufrirá cambios importantes. Cinco líneas de autobús (L3, L4, L11, L12 y L18) verán alterados sus recorridos entre el 8 y el 12 de junio en la misma franja horaria de las obras. Como algunos tramos quedarán inaccesibles, los usuarios tendrán que realizar transbordos mediante una línea especial temporal que conectará el Auditorio Maestro Padilla, la Universidad y varios puntos de Costacabana.

Además de las modificaciones en los itinerarios, varias paradas quedarán temporalmente fuera de servicio y algunas líneas ajustarán ligeramente sus frecuencias de paso. El objetivo es mantener la conexión entre los barrios afectados mientras se ejecutan unas obras que buscan mejorar la seguridad y el estado del pavimento en una de las vías más transitadas de la zona este de la capital.