El Boticario vuelve a abrir sus puertas

El Parque del Boticario vuelve a abrir sus puertas a la ciudadanía tras culminar su proceso de recuperación, consolidándose así como uno de los principales pulmones verdes de Almería. Este espacio, que desde principios de julio forma parte de la red mundial de parques y jardines, ofrece más de 115.000 metros cuadrados destinados al contacto con la naturaleza, el ocio familiar y la práctica de actividades al aire libre.

Esto ha sido posible gracias a la rehabilitación proporcionada por la Junta de Andalucía, con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento ha asumido desde este verano la gestión, conservación y mantenimiento del recinto, garantizando su uso y cuidado a largo plazo.

El parque alberga cerca de 2.000 árboles y recrea algunos ecosistemas representativos de nuestra provincia, como ramblas, arenales costeros o bosques mediterráneos. A esto se le suman senderos, rutas botánicas, áreas infantiles, pérgola y estanques, diseñadas para el disfrute de vecinos y visitantes.

El recinto, también incorpora espacios dedicados a la divulgación ambiental y a la conservación de especies vegetales autóctonas, convirtiéndose en un enclave idóneo para acercar la biodiversidad almeriense a escolares y ciudadanía en general.

Con esta apertura, Almería amplía su red de grandes zonas verdes y da un nuevo impulso a su estrategia de sostenibilidad urbana, recuperando un espacio que durante años permaneció infrautilizado y que ahora aspira a convertirse en un punto de encuentro para todo el mundo.