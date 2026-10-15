AGRICULTURA

Nada ni nadie puede con la plaga del Thrips Parvispinus

Según el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Almería, COITAAL, el 98 por ciento de los invernaderos con pimientos en Almería tienen afección de thrips parvispinus, en mayor o menor medida. El control biológico sigue siendo la única vía de solución posible. Los agricultores esperan la llegada del frío para que baje la incidencia de plagas. La inversión en control biológico por parte de los agricultores está disparada.

ondacero.es | Onda Cero Almería

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Nada ni nadie puede con la plaga del Thrips Parvispinus
Nada ni nadie puede con la plaga del Thrips Parvispinus | onda cero

Lo que era un problema la pasada campaña agrícola, ahora es un problemón. La afección tan alta, virulenta y rápida de thrips parvispinus en la provincia de Almería y en los invernaderos de pimientos en esta campaña agrícola, no la vio venir nadie en el sector. Tras varios años de estudios, de conocer mejor al parvispinus, de ensayos del IFAPA, de empresas públicas y privadas, de decenas de reuniones en la Mesa de Sanidad Vegetal en Almería, la solución al parvispinus está lejos de llegar. Los agricultores confían en que con la llegada del frío y la bajada de temperaturas en las próximas semanas, la incidencia de plagas baje, disminuya y los problemas decrezcan.

Ante la preocupación del avance del parvispinus en Almería y Granada, la junta directiva de Coexphal ha reclamado a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía una serie de medidas extraordinarias y de obligado cumplimiento para intentar contener ese avance y la expansión del virus en los invernaderos. Coexphal ha pedido además a la Junta de Andalucía reforzar de forma urgente la estrategia de sanidad vegetal y apela a la implicación de todos los eslabones de la cadena productiva para afrontar una amenaza, que dicen, "compromete la viabilidad de numerosas explotaciones hortícolas".

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