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Muere atropellado un hombre en la A-92 en Vélez-Rubio

El hombre tenía 79 años y caminaba desorientado por la carretera

Europa Press

Almería |

Imagen de archivo de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de la Guardia Civil. | Europa Press

Un hombre de 79 años ha fallecido tras ser atropellado durante la noche de este jueves, 10 de septiembre, en el kilómetro 108 de la autovía A-92N, a su paso por el municipio almeriense de Vélez-Rubio.

El servicio de emergencias 112 recibió varios avisos alrededor de las 22.08 horas, en los que se alertaba de la presencia de un hombre desorientado que caminaba por la carretera y que posteriormente fue arrollado.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil y servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que confirmaron el fallecimiento de la víctima. Asimismo, se activó el correspondiente protocolo judicial.

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