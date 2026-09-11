Muere atropellado un hombre en la A-92 en Vélez-Rubio

Un hombre de 79 años ha fallecido tras ser atropellado durante la noche de este jueves, 10 de septiembre, en el kilómetro 108 de la autovía A-92N, a su paso por el municipio almeriense de Vélez-Rubio.

El servicio de emergencias 112 recibió varios avisos alrededor de las 22.08 horas, en los que se alertaba de la presencia de un hombre desorientado que caminaba por la carretera y que posteriormente fue arrollado.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil y servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que confirmaron el fallecimiento de la víctima. Asimismo, se activó el correspondiente protocolo judicial.