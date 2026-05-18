Mojácar elige su Marcha Cristiana 2026

En Mojácar, final del Cuarto Concurso Nacional de Composición de Marchas Cristianas.

Presentadas bajo seudónimo por sus autores, las cuatro serán interpretadas por la Banda Municipal de Música.

Sábado 23 de mayo. 7 de la tarde. En el Centro de Usos Múltiples.

La triunfadora será bautizada con el nombre de 'Adela' y a la segunda clasificada se le llamará 'Sierra Cabrera'. Ambas sonarán en el Desfile de Moros y Cristianos del 14 de junio.

La gala contará también con un homenaje al maestro valenciano José María Ferrero en el centenario de su nacimiento, del que se escuchará el pasodoble 'Daniel Juan'.

De lunes a viernes a las 12,50 h el turismo desfila con Pepe Ballesteros