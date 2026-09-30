MiniHollywood Oasys se suma a la conservación del picozapato en Zambia

MiniHollywood Oasys ha puesto en marcha una colaboración con un proyecto internacional para proteger al picozapato, una de las aves más singulares y amenazadas de África. El parque almeriense contribuirá económicamente a la iniciativa y ayudará a difundir el trabajo que se realiza en los humedales de Bangweulu, en Zambia.

El programa combina la vigilancia de nidos en libertad con la crianza de polluelos para, posteriormente, devolverlos a su entorno natural. Precisamente, la colaboración comienza con la liberación de dos ejemplares jóvenes, Chibali y Kangond, que ya han regresado a los humedales zambianos.

El picozapato destaca por su enorme pico y su aspecto prehistórico, pero también por la delicada situación de sus poblaciones. Se calcula que quedan menos de 8.000 ejemplares en libertad y la especie está catalogada como vulnerable debido, entre otras amenazas, a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el tráfico ilegal de huevos y polluelos.

El proyecto cuenta desde 2012 con un sistema de vigilancia permanente de los nidos durante la época de reproducción. Para ello, se implica a habitantes de las comunidades cercanas, que trabajan como guardianes y protegen las puestas frente a posibles amenazas.

En 2022 se incorporó además un centro especializado en incubación, crianza y rehabilitación. Una de sus principales labores consiste en rescatar el segundo huevo de determinados nidos, ya que normalmente el polluelo más pequeño tiene pocas posibilidades de sobrevivir frente a su hermano mayor.

Una vez criados y preparados para desenvolverse por sí mismos, los jóvenes picozapatos son liberados equipados con dispositivos GPS, que permiten estudiar su adaptación a la naturaleza. Chibali y Kangond son los últimos ejemplares que han completado este proceso.

La iniciativa se suma a otros programas de conservación en los que participa MiniHollywood Oasys, tanto dentro de su reserva animal como en proyectos desarrollados en los hábitats naturales de distintas especies. El parque almeriense participa actualmente en más de 90 programas europeos de conservación, ampliando ahora su trabajo hasta los humedales de Zambia.