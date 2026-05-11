'Libros en la Onda' acerca a Almería al escritor y periodista Daniel Ramírez con su novela 'Los días que no existieron'

'Libros en la Onda' acercará el próximo miércoles 20 de mayo una nueva cita literaria con la visita del escritor y periodista Daniel Ramírez, que presentará su última novela, Los días que no existieron.

El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música y Artes EMMA de Almería, con entrada libre hasta completar aforo. Durante la presentación, los asistentes podrán conocer más detalles sobre una obra que combina thriller, memoria histórica y suspense psicológico, y que ha despertado gran interés entre los lectores desde su lanzamiento. Además, el público tendrá la oportunidad de preguntarle al autor, alguna cuestión que les haya podido surgir durante la presentación y sea de su interés.

Los días que no existieron aborda temas como la memoria del pasado, los secretos familiares y las heridas históricas, a través de una trama cargada de tensión e investigación. La novela sitúa al lector en un recorrido marcado por el misterio y las consecuencias de acontecimientos que conectan distintas épocas de la historia reciente.

La cita forma parte de las actividades impulsadas por Libros en la Onda, de Onda Cero y dedicado a fomentar la cultura y el encuentro entre autores y lectores. El evento cuenta además con el apoyo y colaboración de distintas entidades culturales, educativas y empresariales de la provincia; Agrobío, Universidad de Almería, Miniholywood Oasys, Senator Hotels & Resorts, Librería Bibabuk, Cajamar, Círculo Rojo, Michelin, Cosentino y Ruiz Medina Garro Abogados.