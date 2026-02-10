El Levante Almeriense alza la voz ante una emergencia hídrica extrema

La Sala de Juntas del Ayuntamiento de Vera ha sido el escenario de una reunión urgente de coordinación institucional convocada por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. El encuentro ha estado presidido por Domingo Fernández, alcalde de Huércal-Overa y presidente del ente supramunicipal, y ha reunido a los alcaldes de Vera, Antas, Cuevas del Almanzora, Turre y Los Gallardos ante la grave situación de escasez de agua que sufre la comarca.

Durante la reunión, los responsables municipales han coincidido en calificar el momento actual como una emergencia hídrica sin precedentes. Aunque en buena parte del país las lluvias han permitido una recuperación notable de los recursos hídricos, el Levante Almeriense continúa atrapado en una sequía prolongada que amenaza tanto el suministro de agua a la población como la actividad agroindustrial, pilar fundamental de su economía.

Domingo Fernández ha denunciado con contundencia la contradicción que vive la zona, señalando que mientras otras regiones afrontan incluso episodios de inundaciones, esta comarca permanece en una situación límite. En este sentido, ha reclamado una respuesta inmediata basada en criterios técnicos y en la solidaridad entre territorios. El presidente de la Mancomunidad ha recordado que Portugal ha decretado el Estado de Calamidad hasta el próximo 8 de febrero y ha solicitado a España una reducción de los envíos de agua desde el Tajo, lo que, a su juicio, abre la puerta a un trasvase extraordinario que permita aliviar simultáneamente el riesgo de inundaciones en el centro y oeste peninsular y la asfixia hídrica del Levante Almeriense.

Asimismo, la Mancomunidad ha puesto sobre la mesa que los embalses de cabecera asociados a los trasvases Tajo-Segura y Negratín-Almanzora presentan niveles que, conforme a la normativa vigente, permitirían retomar los envíos de agua sin causar perjuicio a las cuencas de origen. La falta de recursos hídricos, han advertido, está generando ya un sobrecoste insostenible para los ayuntamientos y para los sectores productivos de la comarca.

Tras la reunión, los alcaldes del Levante Almeriense han acordado los siguientes puntos de acción:

Instar al Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD): Solicitar la reactivación inmediata y sin restricciones de los trasvases Tajo-Segura y la conexión Negratín-Almanzora hacia Almería.

(MITERD): Solicitar la reactivación inmediata y sin restricciones de los trasvases Tajo-Segura y la conexión Negratín-Almanzora hacia Almería. Exigir criterios técnicos, no políticos: Reclamar la suspensión de limitaciones arbitrarias o aumentos de caudales ecológicos que no respondan a la realidad técnica actual de los embalses.

Reclamar la suspensión de limitaciones arbitrarias o aumentos de caudales ecológicos que no respondan a la realidad técnica actual de los embalses. Solidaridad Interterritorial : Recordar al Ejecutivo central que el agua es un bien de dominio público estatal y su reparto debe garantizar la supervivencia de todas las regiones por igual.

: Recordar al Ejecutivo central que el agua es un bien de dominio público estatal y su reparto debe garantizar la supervivencia de todas las regiones por igual. Trasvase Extraordinario: Consensuar una petición formal para un envío extraordinario que mitigue los riesgos por exceso en la cuenca del Tajo y solucione, de forma simultánea, la carencia crítica en el Levante Almeriense.

Desde la Mancomunidad han insistido en que el acceso al agua es una cuestión de justicia y supervivencia para los municipios del Levante Almeriense y confían en una respuesta urgente por parte del Ministerio que evite la adopción de restricciones severas con graves consecuencias sociales y económicas para la comarca.