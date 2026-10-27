Juzgan en Almería a un hombre acusado de intentar matar a otro de una puñalada en el tórax

La Audiencia Provincial de Almería celebra este martes el juicio contra un hombre de 25 años acusado de intentar matar a otro al asestarle varias puñaladas, entre ellas una en el lado izquierdo del tórax que le provocó una herida de riesgo vital.

La Fiscalía solicita para el acusado ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa. Además, reclama nueve años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima y una indemnización de algo más de 6.700 euros por los daños sufridos.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:30 horas del 22 de octubre de 2025 en el portal del domicilio de la víctima, en la zona de Cortijos de Marín, en Roquetas de Mar. Según el escrito provisional de acusación, ambos comenzaron a discutir y, durante el enfrentamiento, el procesado habría atacado a la víctima por sorpresa y con intención de acabar con su vida, antes de abandonar el lugar.

El herido tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario para ser intervenido, especialmente por una lesión bajo la axila izquierda que le provocó un neumotórax. También presentaba heridas de arma blanca en el brazo izquierdo y otros cortes y rozaduras superficiales.

La víctima tardó alrededor de 45 días en recuperarse de las lesiones.