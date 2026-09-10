Juanma Moreno inaugura el nuevo centro de salud de Benahadux con una inversión de 4,2 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este jueves el nuevo centro de salud de Benahadux, unas instalaciones que han requerido una inversión de 4,2 millones de euros, de los que 500.000 euros corresponden al equipamiento.

Durante el acto, Moreno ha destacado que la nueva infraestructura responde al crecimiento de población de la zona y al incremento de la demanda sanitaria. El centro amplía además la cartera de servicios con dos prestaciones que hasta ahora no estaban disponibles en Benahadux, radiología y fisioterapia.

La incorporación de estos servicios evitará desplazamientos a los vecinos. Hasta ahora, quienes necesitaban una radiografía tenían que acudir a La Bola Azul, en Almería capital, o al centro de salud de Alhama, mientras que para recibir tratamiento de rehabilitación debían desplazarse hasta Huércal de Almería.

El nuevo centro cuenta con una plantilla de 25 profesionales, cinco más que el antiguo consultorio. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran un fisioterapeuta, un técnico de radiología, un trabajador social, un auxiliar administrativo y un técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

En cuanto a las instalaciones, dispone de tres consultas de Medicina General, una de Pediatría, tres de Enfermería, una consulta polivalente, sala de extracciones, espacios para cirugía menor y educación sanitaria y una sala de rayos X. El edificio también alberga el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, que funciona de manera independiente y ofrece atención las 24 horas.

El centro atenderá directamente a los cerca de 5.000 vecinos de Benahadux y El Chuche, aunque su condición de cabecera de la Zona Básica de Salud del Bajo Andarax hace que determinados servicios, como las urgencias, la radiología o la fisioterapia, den cobertura a más de 32.000 personas.

Moreno ha aprovechado su visita para poner en valor las inversiones sanitarias realizadas en la provincia. Desde la llegada del actual Gobierno andaluz se han puesto en funcionamiento 117 nuevas infraestructuras sanitarias en Andalucía, 12 de ellas en Almería.

En este sentido, ha señalado que entre 2018 y 2025 la Junta destinó 170,5 millones de euros a la sanidad almeriense, incluyendo actuaciones tanto en atención primaria como en los hospitales. Entre los proyectos actuales ha citado el nuevo Hospital de Roquetas de Mar, las mejoras en el Hospital Universitario de Poniente y el nuevo aparcamiento de Torrecárdenas.

También ha destacado la incorporación del primer PET-TAC a la Unidad de Medicina Nuclear de Torrecárdenas, la expansión de la cirugía robótica mediante el sistema Da Vinci y la construcción del nuevo Centro de Salud de El Ejido Nordeste, cuya ejecución alcanza ya el 70 por ciento.