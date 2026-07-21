Juan Manuel Gil inaugurará en septiembre la programación del Centro Andaluz de las Letras en Almería

El Centro Andaluz de las Letras retomará su agenda cultural en la provincia de Almería a finales del próximo mes de septiembre con una nueva programación centrada en el fomento de la lectura y el contacto directo entre autores y lectores. La primera actividad se celebrará el día 30, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa, donde el escritor almeriense Juan Manuel Gil conversará con integrantes de distintos clubes de lectura sobre su más reciente novela, Majareta, publicada por Seix Barral.

Este encuentro forma parte del ciclo Encuentros en el Centro y permitirá a los asistentes intercambiar impresiones con el autor acerca de la gestación de la obra, su proceso creativo y los principales temas que aborda la novela.

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso cultural, el Centro Andaluz de las Letras volverá a poner en marcha las actividades de la Red Andaluza de Clubes de Lectura, que reúne a numerosos aficionados a la literatura en diferentes municipios de la provincia tras el paréntesis del verano.

Entre las primeras lecturas previstas destacan Cicatriz, de Juan Gómez-Jurado, en el club de la Biblioteca Municipal de Macael; Un día perfecto, de Melania G. Mazzucco, en la Biblioteca Municipal de Viator; Leer Lolita en Teherán, de Azar Nafisi, en el club de lectura de San José; Almendra, de Won-Pyung Sohn, en la Biblioteca de Vélez-Rubio; y Primer amor, de Iván Turguénev, seleccionado por el club juvenil de la Biblioteca de Las Cabañuelas.

Con esta nueva programación, el Centro Andaluz de las Letras mantiene su apuesta por acercar la literatura al público, impulsar los hábitos lectores y favorecer el diálogo entre escritores y lectores mediante actividades repartidas por distintos espacios culturales de la provincia.

La agenda de otoño continuará ampliándose durante las próximas semanas con la incorporación de nuevas presentaciones, encuentros literarios y propuestas culturales que se irán anunciando de forma progresiva.