POLÍTICA

José María Martín deja la Subdelegación del Gobierno en Almería para concurrir al Senado

El secretario provincial del PSOE cesa en el cargo, que ocupaba desde agosto de 2022, para encabezar la candidatura socialista por Almería en las elecciones del 29 de noviembre

Onda Cero Almería

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El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, con el edficio de la estación histórica de ferrocarril de fondo | Subdelegación del Gobierno

José María Martín deja de ser subdelegado del Gobierno en Almería, puesto que ocupaba desde agosto de 2022. Su cese aparece recogido en una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La decisión está relacionada con su candidatura a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en las que concurrirá al Senado como cabeza de lista del PSOE por la provincia almeriense. La legislación electoral establece que el desempeño del cargo de subdelegado del Gobierno es incompatible con la posibilidad de ser elegido, por lo que debe abandonar sus funciones para presentarse a los comicios.

Por ahora, no se ha dado a conocer quién ocupará su puesto. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha agradecido a Martín el trabajo realizado durante su etapa al frente de la Subdelegación en Almería.

Licenciado en Derecho y funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, Martín cuenta con una amplia trayectoria en la Administración pública. Entre 2016 y 2018 estuvo al frente de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería y, posteriormente, ejerció como delegado del Gobierno andaluz en la provincia hasta 2019. Actualmente, también ocupa la Secretaría General del PSOE de Almería.

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