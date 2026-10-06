José Luis Villalobos, Colegiado de Honor de los arquitectos almerienses

El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COA) ha nombrado Colegiado de Honor 2026 a José Luis López Villalobos, jefe de Informativos de Onda Cero Radio Almería, en representación del medio, por la labor del mismo en la difusión de la arquitectura, el patrimonio, el urbanismo y la cultura.

Asimismo, desde el Colegio destacan el compromiso de la emisora con la información rigurosa y el servicio a la sociedad almeriense.

Según traslada el COA en el acuerdo alcanzado en su Junta de Gobierno, Onda Cero Almería "ofrece un espacio abierto al análisis y la divulgación de aquellos asuntos que inciden en la calidad del entorno construido, el desarrollo de nuestras ciudades y la conservación del patrimonio arquitectónico de nuestro provincia".

En el propio acuerdo, los arquitectos almerienses destacan "la contribución a acercar la arquitectura a la ciudadanía, favoreciendo el conocimiento y la valoración de una disciplina esencial para el bienestar colectivo", así como "la disposición de la emisora para colaborar con el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, dando voz a la profesión y proyectando a la sociedad el papel que desempeñan en la construcción de un entorno más sostenible, accesible y de mayor calidad".