Javier Aureliano García presenta su renuncia al frente de la Diputación de Almería

Javier Aureliano García Molina ha presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial esta mañana de viernes. Según indican en un comunicado, se trata de una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial.

"La decisión de la renuncia la toma el que ha sido presidente de la Institución en los últimos seis años desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años", trasladan en la nota.

Aseguran que en esta nueva etapa Javier A. García "se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia. Un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional".

También ha presentado de forma oficial su renuncia Fernando Giménez como diputado provincial.