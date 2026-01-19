POLÍTICA

Pedro Zamora anuncia en Onda Cero que dejará la alcaldía de Garrucha

Zamora afirma que el municipio necesita estabilidad y continuidad en la gestión

Onda Cero Almería

Almería |

El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha anunciado su intención de dejar la alcaldía en declaraciones a Onda Cero Almería. El regidor confirma que su etapa al frente del Ayuntamiento llega a su fin, una decisión que responde al pacto que en su momento se firmó para esta legislatura y que le exigía su partido.

Zamora hace balance de su paso por la alcaldía, defendiendo el trabajo realizado por su equipo de gobierno y destacando los proyectos impulsados en el municipio. El alcalde subrayó que la decisión no ha sido improvisada y que llevaba tiempo reflexionando sobre el momento adecuado para dar un paso al lado.

Pedro Zamora agradece el apoyo recibido por parte de los vecinos durante su mandato y asegurando que seguirá vinculado a Garrucha, aunque ya fuera de la primera línea política. El anuncio ha generado expectación en el ámbito político local, a la espera de conocer cuándo se hará efectiva su salida y quién asumirá la Alcaldía.

