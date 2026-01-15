Vera inaugura Casa Orozco como nuevo epicentro de emprendimiento e innovación

El municipio de Vera cuenta desde ayer con un nuevo espacio estratégico para el desarrollo económico y empresarial. El Ayuntamiento ha inaugurado oficialmente Casa Orozco, un moderno edificio administrativo y de negocios situado junto a las emblemáticas Casas Palaciegas, cuya construcción ha supuesto una inversión municipal cercana a los 2,5 millones de euros.

El nuevo inmueble suma más de 2.680 metroscuadrados repartidos entre sótano, tres plantas y una azotea, y nace con la vocación de convertirse en un punto clave para la innovación, el emprendimiento y la atracción de talento en la provincia de Almería.

La apertura ha reunido a una amplia representación institucional y empresarial. Entre las autoridades presentes se encontraban el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, Domingo Fernández. Al acto también asistieron alcaldes de la comarca, así como responsables de entidades empresariales como la Cámara de Comercio de Almería y ASEMPAL, junto a numerosos empresarios interesados en el nuevo proyecto.

Durante el recorrido por las instalaciones, los asistentes pudieron conocer un edificio de diseño contemporáneo que respeta y se integra en el entorno histórico. En su interior se ubica The Work Club, un centro de negocios concebido para fomentar la cooperación empresarial, la innovación y el crecimiento económico, dentro de una estrategia municipal más amplia.

El alcalde de Vera, Alfonso García, destacó que la apertura de Casa Orozco responde a la voluntad de “potenciar el talento, la formación y la cooperación entre empresas, no solo en Vera, sino en toda la comarca”. En este sentido, subrayó que el municipio refuerza así su apuesta por la modernización y el emprendimiento, avanzando en el proyecto iniciado en 2021 para posicionar a Vera como Ciudad de Teletrabajo tras la pandemia.

Por su parte, el presidente de la Diputación señaló que esta infraestructura refleja cómo la planificación y la innovación permiten a los municipios proyectarse hacia el futuro. García Alcaina puso en valor el crecimiento demográfico y económico de Vera, así como la importancia de dotar a la ciudad de equipamientos que acompañen ese desarrollo. Además, reiteró el respaldo de la institución provincial a iniciativas que, mediante la cooperación entre administraciones, contribuyen a mejorar la calidad de vida y la actividad económica del territorio.

La delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, afirmó que Casa Orozco consolida a Vera como un referente no solo provincial, sino también autonómico, especialmente en ámbitos como el teletrabajo y la atracción de inversión. Asimismo, recalcó el compromiso de la Junta de Andalucía con proyectos que impulsen el empleo, la innovación y un crecimiento sostenible.

The Work Club, referente del coworking en la provincia

Uno de los espacios más destacados del edificio es The Work Club, que con cerca de 700 metros cuadrados se sitúa entre los mayores centros de coworking de Almería. El recinto cuenta con oficinas privadas, puestos de trabajo fijos y flexibles, salas de reuniones, cabinas insonorizadas, auditorio y servicios tecnológicos avanzados, además de una recepción multilingüe.

El centro incorpora también un Club Empresarial que ya agrupa a profesionales y empresas de la zona, ofreciendo herramientas de networking, mentoría y colaboración para generar nuevas oportunidades de negocio. El alcalde resaltó que este proyecto, gestionado por la empresa mixta CODEUR, es un ejemplo de colaboración público-privada al servicio del tejido productivo.

Un ciclo de encuentros empresariales para 2026

Durante la inauguración, el regidor anunció además el lanzamiento de “Vera Future Talks”, un ciclo de encuentros empresariales que se celebrará a lo largo de 2026. Bajo el lema “Cómo las pequeñas ciudades se adaptan a los grandes cambios”, el programa abordará temas como liderazgo, digitalización, expansión empresarial y cultura organizativa, con ponentes de referencia a nivel nacional.

Con esta iniciativa, Vera aspira a convertirse en sede de uno de los programas anuales de conferencias y mentoring empresarial más relevantes del país, reforzando su posicionamiento como ciudad innovadora y abierta al talento.