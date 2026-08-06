'La Isla de la Cosas Perdidas', cariño por la tradición con títeres de esparto

El jueves 13 de agosto en 'A pie de Calle' nos preguntaremos ¿a dónde van las cosas que perdemos?

La Cía La Tendía nace en 2021 atraída por el teatro visual y por el. Crea su primera pieza un año más tarde, 'La isla de las cosas perdidas'. En 2025 estrena su segundo espectáculo, 'Resonancia'.

Bárbara Vargas y David Terol dan forma a estos espectáculos.

Dos artistas que no sabrían concebir otra forma de vivir, crear, viajar y disfrutar la libertad.

De tierra de esparto, Murcia, a tierra de esparto, Almería.

En el paseo marítimo de Aguadulce a las 21,30 h con entrada gratuita.

https://apiedecalle.org/