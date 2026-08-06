A PIE DE CALLE

'La Isla de la Cosas Perdidas', cariño por la tradición con títeres de esparto

Especial para gentes que extravían mucho y quieren encontrar

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

El jueves 13 de agosto en 'A pie de Calle' nos preguntaremos ¿a dónde van las cosas que perdemos?

La Cía La Tendía nace en 2021 atraída por el teatro visual y por el teatro de títeres y objetos. Crea su primera pieza un año más tarde, 'La isla de las cosas perdidas'. En 2025 estrena su segundo espectáculo, 'Resonancia'.

Bárbara Vargas y David Terol dan forma a estos espectáculos.

Dos artistas que no sabrían concebir otra forma de vivir, crear, viajar y disfrutar la libertad.

De tierra de esparto, Murcia, a tierra de esparto, Almería.

En el paseo marítimo de Aguadulce a las 21,30 h con entrada gratuita.

https://apiedecalle.org/

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid